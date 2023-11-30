Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BUGÜN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 bugün İzmir'de okul var mı, Valilikten son dakika açıklama geldi mi?

        Bugün İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 bugün İzmir'de okul var mı?

        Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Ankara'da Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok il ve ilçe için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor. Bugün için sarı kod verilen İzmir'de sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Yaşanan fırtınanın ardından İzmir'de perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözleri Valilik tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmişken; "Bugün İzmir'de okullar tatil mi?" sorusu da gündeme geldi. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe İzmir'de okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 01:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tüm Türkiye kuvvetli sağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde pek çok olumsuzluğa yol açtı. Bu kapsamda bugün İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün İzmir'de okullar tatil mi? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        2

        İZMİR'DE KUVVETLİ FIRTINA

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        3

        30 KASIM İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        30 Kasım Perşembe günü İzmir'de okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

        4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar