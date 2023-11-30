Bugün İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 bugün İzmir'de okul var mı?
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Ankara'da Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok il ve ilçe için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor. Bugün için sarı kod verilen İzmir'de sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Yaşanan fırtınanın ardından İzmir'de perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözleri Valilik tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmişken; "Bugün İzmir'de okullar tatil mi?" sorusu da gündeme geldi. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe İzmir'de okulların durumu...
Tüm Türkiye kuvvetli sağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde pek çok olumsuzluğa yol açtı. Bu kapsamda bugün İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün İzmir'de okullar tatil mi? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
İZMİR'DE KUVVETLİ FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
30 KASIM İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
30 Kasım Perşembe günü İzmir'de okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.