Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık Çarşamba ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?

Kargo çalışma şirketlerinin 31 Aralık çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşı öncesi olduğundan bazı firmalar erken kapatabiliyor veya öğleden sonra mesaiyi bitirebiliyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise resmi tatil kapsamında olduğu için borsa, noterler ve kargo şirketleri kapalı olacak. Peki Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık Çarşamba ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
31 ARALIK’TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
31 Aralık Çarşamba günü kargolar açık olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
1 Ocak 2026 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. 1 Ocak'ta kargolar çalışmıyor olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirebilecekler.
1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL
1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.
KARGO İLETİŞİM NUMARASI
Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz