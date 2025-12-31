Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık Çarşamba ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?

        Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık Çarşamba ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?

        Kargo çalışma şirketlerinin 31 Aralık çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşı öncesi olduğundan bazı firmalar erken kapatabiliyor veya öğleden sonra mesaiyi bitirebiliyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise resmi tatil kapsamında olduğu için borsa, noterler ve kargo şirketleri kapalı olacak. Peki Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık Çarşamba ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:03 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kargo çalışma saatleri 31 Aralık Çarşamba günü araştırılıyor. Kargo dağıtımı bekleyen veya kargosunu teslim edecek vatandaşlar ARAS, Yurtiçi, Sürat, MNG ve PTT kargo’nun 31 Aralık’ta çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak bu yıl pazar gününe denk geliyor. Her yıl 1 Ocak resmi tatil oluyor. Yılbaşında ise bazı kargo firmaları çalışmaya ara verirken bazıları devam ediyor. Peki 31 Aralık kargolar açık mı, kapalı mı, kargo dağıtımı var mı? İşte, kargo çalışma durumu

        2

        31 ARALIK’TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        31 Aralık Çarşamba günü kargolar açık olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

        1 Ocak 2026 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. 1 Ocak'ta kargolar çalışmıyor olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirebilecekler.

        3

        1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

        1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

        4

        KARGO İLETİŞİM NUMARASI

        Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

        Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

        MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

        Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

        UPS Kargo: Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        PTT Kargo: 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti