2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık son 16 turuna geçildi. Takımlar artık çeyrek finale çıkabilmek için telafisi olmayan maçlara çıkıyor. ABD'yi 3-1 yenen Hollanda ve Avustralya'yı 2-1 ile geçen Arjantin'in ilk çeyrek finalistler olup eşleştiği turnuvada günün maçlarını derledik...