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Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Avrupa Kupası elemelerinde hangi maçlar var?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam 5 grupta 24 takım karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan biri de A Milli Futbol Takımımız. Peki, bugün hangi maçlar var ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

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  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Almanya’nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde üçüncü maçlar bu akşam oynanıyor.  Grup elemelerini geçen 24 takım Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. İşte EURO 2024 grup elemeleri maç programı…
  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

    Grup B

    Cebelitarık Fransa 21.45 (S Sport Plus)

    Yunanistan İrlanda Cumhuriyeti 21.45 
  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Grup C

    Kuzey Makedonya Ukrayna 21.45

    Malta İngiltere 21.45 (S Sport 2)
  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Grup D

    Letonya Türkiye 21.45 (TRT 1)

    Galler Ermenistan 21.45 (S Sport)
  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Grup H

    Finlandiya Slovenya 19.00 (S Sport)

    San Marino Kazakistan 21.45

    Danimarka Kuzey İrlanda 21.45 (S Sport Plus)
  • Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Grup I

    Kosova Romanya 21.45 (S Sport Plus)

    Andorra İsviçre 21.45

    Belarus İsrail 21.45

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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