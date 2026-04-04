        Bugün maç var mı? 4 Nisan 2026 Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        4 Nisan 2026 tarihli maç programı netleşti ve bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Böylece sporseverlerin merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Serie A'ya, Ligue 1'den Bundesliga'ya kadar Avrupa'nın önemli liglerinde heyecan dolu mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2026 gününe ait maç programı ve karşılaşma saatleri…

        Giriş: 04.04.2026 - 21:42 Güncelleme:
        4 Nisan 2026 maç takvimi netleşti ve sporseverler için “Bugün maç var mı?” sorusunun cevabı belli oldu. Bugün, Trendyol 1. Lig’den Premier League’e, İspanya La Liga’dan İtalya Serie A’ya, Fransa Ligue 1’den Almanya Bundesliga’ya kadar Avrupa’nın önde gelen liglerinde nefes kesen karşılaşmalar ekranlara taşınacak. Peki, 4 Nisan’da hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar hangi saatlerde başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte bugünün maç programı ve detaylı yayın saatleri…

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 NİSAN CUMARTESİ

        Trendyol Süper Lig

        14:30 - Gençlerbirliği-Göztepe (beIN Sports 2)

        14:30 - Kasımpaşa-Kayserispor (beIN Sports 3)

        17:00 - Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sports 2)

        20:00 - Trabzonspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        TFF 1. Lig

        13:30 - Sarıyer-Serik Spor (TRT Tabii Spor 6)

        13:30 - Keçiörengücü-Van Spor FK (TRT Spor)

        16:00 - Erzurumspor FK-Iğdır FK (TRT Spor)

        19:00 - Sakaryaspor-İstanbulspor (TRT Spor)

        İspanya - LaLiga

        15:00 - Real Sociedad-Levante (S Sport, S Sport Plus)

        17:15 - Mallorca-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        9:30 - Real Betis-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)

        22:00 - Atletico Madrid-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

        İtalya - Serie A

        16:00 - Sassuolo-Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        19:00 - Hellas Verona-Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        21:45 - Lazio-Parma (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        Fransa - Ligue 1

        18:00 - RC Strasbourg-Nice (beIN Sports 4)

        20:00 - Brest-Rennes (beIN Sports 4)

        22:05 - Lille-Lens (beIN Sports 4)

        Almanya - Bundesliga

        16:30 - Freiburg-Bayern Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        16:30 - Hamburg-Augsburg

        16:30 - Hoffenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 - Bayer Leverkusen-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        16:30 - Mönchengladbach-Heidenheim

        16:30 - Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        19:30 - Stuttgart-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        19:15 - Al Ahli Jeddah-Damac FC

        19:30 - Neom SC-Al Fayha

        21:00 - Al Hilal Riyadh-Al Taawon (TRT Tabii Spor 1)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
