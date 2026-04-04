Bugün maç var mı? 4 Nisan 2026 Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
4 Nisan 2026 tarihli maç programı netleşti ve bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Böylece sporseverlerin merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Serie A'ya, Ligue 1'den Bundesliga'ya kadar Avrupa'nın önemli liglerinde heyecan dolu mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2026 gününe ait maç programı ve karşılaşma saatleri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 NİSAN CUMARTESİ
Trendyol Süper Lig
14:30 - Gençlerbirliği-Göztepe (beIN Sports 2)
14:30 - Kasımpaşa-Kayserispor (beIN Sports 3)
17:00 - Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sports 2)
20:00 - Trabzonspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig
13:30 - Sarıyer-Serik Spor (TRT Tabii Spor 6)
13:30 - Keçiörengücü-Van Spor FK (TRT Spor)
16:00 - Erzurumspor FK-Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 - Sakaryaspor-İstanbulspor (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
15:00 - Real Sociedad-Levante (S Sport, S Sport Plus)
17:15 - Mallorca-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)
9:30 - Real Betis-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)
22:00 - Atletico Madrid-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)
İtalya - Serie A
16:00 - Sassuolo-Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
19:00 - Hellas Verona-Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
21:45 - Lazio-Parma (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa - Ligue 1
18:00 - RC Strasbourg-Nice (beIN Sports 4)
20:00 - Brest-Rennes (beIN Sports 4)
22:05 - Lille-Lens (beIN Sports 4)
Almanya - Bundesliga
16:30 - Freiburg-Bayern Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
16:30 - Hamburg-Augsburg
16:30 - Hoffenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 - Bayer Leverkusen-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
16:30 - Mönchengladbach-Heidenheim
16:30 - Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
19:30 - Stuttgart-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:15 - Al Ahli Jeddah-Damac FC
19:30 - Neom SC-Al Fayha
21:00 - Al Hilal Riyadh-Al Taawon (TRT Tabii Spor 1)