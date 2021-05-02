Pazar günü marketler açık mı? Sorusu Tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından detayları kamuoyuna duyurmuştu. İşte 2 Mayıs Pazar günü marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.