        Haberler Bilgi Yaşam Bugün marketler açık mı? 31 Aralık ŞOK, Migros, Carrefour, BİM, A101 zincir marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        Bugün marketler açık mı? 31 Aralık ŞOK, Migros, Carrefour, BİM, A101 zincir marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        Market çalışma saatleri yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık Çarşamba günü merak ediliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için pek çok kurum kapalı olacak. Resmi tatillerde zincir marketlerin çalışma saatleri genel olarak benzerlik gösterirken, bakkaların değişiklik gösterebiliyor. Peki, bugün marketler açık mı? 31 Aralık ŞOK, Migros, Carrefour, BİM, A101 zincir marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        Giriş: 31.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:44
        1

        Yılın son günleri yaşanırken yeni yıla da az bir süre kaldı. Vatandaşlar yeni yıla dair kutlama hazırlıklarına girdi. Bir yandan da yılbaşı akşamı marketlerin kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık'ta marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte 31 Aralık 2025 market çalışma saatleri ve detaylar...

        2

        31 ARALIK’TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

        31 Aralık Çarşamba günü ŞOK, Migros, Carrefour, BİM, A101 ve diğer marketler normal çalışma günlerinde ve saatlerinde açık olacak. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler aynı saatlerde müşterilere hizmet verecek.

        1 OCAK MARKETLER AÇIK MI?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketler açık olacak ancak AVM içerisindeki marketlerin açılış saatleri değişiklik gösterebilir. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.

        3

        ŞOK, BİM, A101 MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101: 09.00-21.30

        BİM: 09.00-21.00

        Migros: 10.00-22.00

        ŞOK: 09.00-21.00

        CarrefourSa: 10.00 - 22.00

