Bugün marketler açık mı? (A101 - BİM - ŞOK) Marketler kaça kadar açık?

12 Aralık Cumartesi yani bugün marketler açık mı? Bilindiği üzere bugün ve yarın tüm yurtta korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak süresince marketlere gitmek isteyenler ise "Bugün marketler açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda özellikle de ŞOK, A01 ve BİM çalışma saatleri de merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, "Bugün marketler saat kaça kadar açık?" sorusunun cevabı...

12 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

12 Aralık 2020 yani bugün marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

A01 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bilindiği üzere marketler saat 20.00 itibariyle kapanıyor. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri tam gün kısıtlama olduğu için A101 saat 17.00'de kapanacak.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında BİM'den alışveriş yapmak isteyenler BİM çalışma saatleri ve "BİM saat kaçta kapanacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki tüm marketlerde olduğu gibi BİM'de hafta içi saat 10.00 - 20.00 arasında hizmet verirken hafta sonu saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet verecek.

ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM ve A101'de olduğu gibi ŞOK çalışma saatleri de hafta içerisinde saat 10.00 -20.00 iken hafta sonları ŞOK saat 10.00 - 17.00 arasına hizmet verecek.