Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi günü market çalışma saatleri nedir? Ankara ve İstanbul market çalışma saatleri başta olmak üzere diğer tüm illerimizde yerinde normalleşme kararı sonrası market çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre market çalışma saatleri cumartesi günü çok yüksek riskli iller ile düşük, orta ve ve yüksek riskli illerde farklılık gösteriyor. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık? İşte merak edilen soruların cevabı...

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Bugün yani 6 Mart Cumartesi günü düşük riskli iller, Ankara başta olmak üzere orta riskli iller ev aralarında İstanbul'unda yer aldığı yüksek riskli illerde marketler saat 07.00'de saat 20.00'ye kadar hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde ise bugün marketler saat 10.00'dan saat 17.00'ye kadar hizmet verecek.

Yarın yani 7 Mart Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde marketler saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Düşük ve orta riskli illerde ise 7 Mart Pazar günü marketler tıpkı bugün olduğu gibi saat 07.00'den saat 20.00'ye kadar açık olacak.

81 İLİN RİSK TABLOSU

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller;Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.