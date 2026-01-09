Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün ne günü? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir?

        Bugün ne günü? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı?

        10 Ocak günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962 yılından bu yana kutlanmaktadır. Çalışan gazeteciler bayramı adıyla kutlanmaya başlanan bu önemli gün, bazı haklarının geri alınması üzerine "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirilmiştir. Peki, "Bugün ne günü? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı?" İşte Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 09.01.2026 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayında 9 gün geride kalırken, 10 Ocak tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin tüm detaylar...

        2

        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

        1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

        4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.

        Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

        3

        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

        Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

        Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

        Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

        Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

        Doğru bilginin aktarılması ve halkın menfaatinin korunması ilkesinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

        Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        Alevlerin içinden bir başka gerçek çıktı
        Alevlerin içinden bir başka gerçek çıktı
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!