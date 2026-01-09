Bugün ne günü? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı?
10 Ocak günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962 yılından bu yana kutlanmaktadır. Çalışan gazeteciler bayramı adıyla kutlanmaya başlanan bu önemli gün, bazı haklarının geri alınması üzerine "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirilmiştir. Peki, "Bugün ne günü? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı?" İşte Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi...
Ocak ayında 9 gün geride kalırken, 10 Ocak tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin tüm detaylar...
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.
1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.
Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.
Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.
Doğru bilginin aktarılması ve halkın menfaatinin korunması ilkesinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.