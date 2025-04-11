Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 11 Nisan dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tarihi tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak ilan edilmiştir. Peki, "11 Nisan ne günü?" İşte 11 Nisan tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...