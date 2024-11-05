5 Kasım, Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak anılmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen bu özel gün, tsunami riskine karşı farkındalık yaratmak ve insanların bu doğal afete karşı daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla kutlanır. Bu günde, özellikle tsunami tehlikesine karşı korunma, erken uyarı sistemlerinin önemi ve afet yönetimi konularında bilgilendirme çalışmaları yapılır. İşte 5 Kasım'a dair merak edilen bilgiler...

5 KASIM TSUNAMİ FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen 5 Kasım, Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Tsunamiler, deniz tabanındaki depremler, volkanik patlamalar veya diğer jeolojik olaylar sonucunda meydana gelen devasa su dalgalarıdır. Bu doğal afet, genellikle kıyı bölgelerinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açabilir. Tsunami Farkındalık Günü, afetin yıkıcı etkilerine karşı farkındalığı artırmayı ve insanların kendilerini koruma yöntemleri hakkında bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor.