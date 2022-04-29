Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her gün evde yemek yapmanın belki de en zor tarafı "Bugün ne pişirsem?" Sorusuna yanıt aramak. İşte bugün iftara ne yapacağına karar veremeyen vatandaşlarımız için 29 Nisan Cuma İftar menüsü...

  • 01
    Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

    Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek, bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 29 Nisan Cuma iftar menüsü...
  • 02
    Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

    İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

    KREMALI PATATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    4 adet patates

    6 bardak su

    1 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket sıvı krema

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı pul biber

    4 diş sarımsak

    KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

    Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.
  • 03
    Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

    İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

    BEĞENDİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

    Köfte harcı için

    600 gram orta yağlı kıyma

    6 ince dilim bayat ekmek içi

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 adet küçük boy kuru soğan

    1 çay kaşığı tuz

    1/2 çay kaşığı karabiber

    1/2 çay kaşığı kimyon

    Beğendi için

    4 adet orta boy patlıcan

    1,5 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1,5 su bardağı süt

    3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

    1/2 çay kaşığı tuz

    1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

    Servisi için

    4 yemek kaşığı yoğurt

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    4 yemek kaşığı domates sos

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1/2 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

    1/2 tatlı kaşığı nane

    BEĞENDİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

    Bayat ekmeklerin kabuklarını alıp içlerini suyla ıslatıp yumuşaması için biraz bekletin. Kuru soğanı rendeden geçirerek bir kap içerisine koyun. Kuzu ve dana eti karışık orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın. Kıymayı, sıvı yağ, tuz, Kimyon ve karabiber ilavesiyle karıştırın.

    Suda beklettiğiniz bayat ekmek içlerini suyunu tamamen sıkıp köfte harcının içine ekleyin. Tüm malzemelerini içine attığınız köfte harcını 20 dakika kadar yoğurun. Macun kıvamına gelince köfte harcını, buzdolabında en az 40 dakika olacak şekilde dinlendirin.

    Beğendi için; ızgarada veya ocakta közlediğiniz patlıcanların kabuklarını bir poşet içinde biraz terlettirdikten sonra soyun şekilde soyun. Bu işlem patlıcanların kolay soyulmasını sağlayacaktır. Küçük küçük kesin. Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve tereyağıyla kavurun. Sütü ve Keskin bir bıçakla kıydığınız ya da rondodan geçirdiğiniz közlenmiş patlıcanları ilave edin.

    Beğendi karışımını kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Karışım kaynayınca tuzu rendelenmiş kaşar peyniri ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin. Pişirme işlemi bittiğinde ocaktan alın. Buzdolabında dinlendirmiş olduğunuz köfte harcını ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalara ayırın. Elinizi suya batırıp köftelere yassı şeklini verin.

    Kızdırılmış bir tava içerisinde, ızgara ya da tercihen döküm bir tavada her tarafı eşit olacak şekilde çevirerek yüksek ateşte pişirin. Servis tabaklarına beğendiyi paylaştırın. Üzerine kızarmış köfteleri yerleştirin. Çırpılmış yoğurt, rendelenmiş sarımsak ilavesiyle ve domates sosla süsleyin. Kızgın zeytinyağında yakılmış nane ve acı toz kırmızı biber eşliğinde sıcak sıcak sofranızda sunuma hazırdır.
  • 04
    Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

    İFTAR MENÜSÜ İÇİN SALATA TARİFİ

    PATLICAN SALATASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER 

    3 adet patlıcan

    2 diş sarımsak

    1/2 limon suyu

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Tuz

    100 gr beyaz peynir

    4-5 dal maydanoz

    Üzeri için;

    Tereyağı

    Pul biber

    PATLICAN SALATASI YAPILIŞI

    Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyduktan sonra kıyın.

    Biraz soğuduktan sonra içine sırasıyla dövülmüş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, limon suyu tuz ve ufak doğranmış beyaz peynir ekleyin.

    Tüm malzemeyi karıştırın.

    Servis tabağına aldığınız bu karışımın üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirin.

    İkrama hazırdır.

    Afiyet olsun...
  • 05
    Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 28. günü için iftar menüsü önerileri!

    İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

    ELMALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    1 adet yumurta

    1 su bardağı pudra şekeri

    1 su bardağı yoğurt

    3 su bardağı un

    3 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    1 çay kaşığı nişasta (kurabiyeniz ağızda dağılsın istiyorsanız...)

    İçi için;

    1 adet elma

    2 yemek kaşığı toz şeker

    1 çay bardağı ceviz

    1 tatlı kaşığı tarçın

    ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

    Derin bir kaba unu koyup ortasını açın ve yumurta, yoğurt ve oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini de ekleyip karıştırın. Karışımına kenardan un alarak yoğurma olarak devam edin. Kabartma tozu, vanilyayı ve isteğe bağlı nişastayı ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yaklaşık 10 dakika yoğurduğunuz kurabiye hamurunu 20 dakika dinlendirin ve bu sırada iç harcı hazırlayın. Elmaları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Suyunu çekene kadar orta ateşte, toz şeker ilavesiyle kavurun. Ceviz içi ve tarçını katıp, karıştırdıktan sonra ocaktan alın. İç harcınız soğuyup hamurunuz dinlendikten sonra. Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp hamuru elinizle açıp iç harçtan bir kaşık yardımı ile koyun ve hamuru kapatıp avucunuzda tekrar yuvarlayın. Bu sayede elmalı harç içeride kalacak. Hamur bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişirin. Pişen kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üzerlerini süzgeç yardımıyla pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.