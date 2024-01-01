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        Haberler Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi bugün okullar tatil mi? MEB izin takvimi: Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün tatil mi?

        Bugün okullar tatil mi? Öğrenciler dikkat! 1 Ocak Pazartesi bugün okullar açık mı?

        Bugün yılbaşı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil... Öğrenciler ve velileri ise "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan sorunun net cevabı belli oldu. Peki, 1 Ocak Pazartesi bugün ilkokul, ortaokul ve liseler resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 08:15
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        Bugün okullar tatil mi? Bugün yılbaşı nedeniyle okullar bugün tatil. Resmi tatil nedeniyle bugün okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün okullar açık mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

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        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Bu sene yılbaşı 31 Aralık Pazar gününe denk geldi. 1 Ocak Pazartesi günü resmi olarak tatil. Buna göre bugün ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak.

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        2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

        Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

        Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

        Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

        Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

        Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

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        HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.

        Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

        Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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