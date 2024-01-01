1 Şurada Paylaş!









Bugün okullar tatil mi? Bugün yılbaşı nedeniyle okullar bugün tatil. Resmi tatil nedeniyle bugün okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün okullar açık mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...