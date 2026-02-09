Bugün okullar tatil mi? 10 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?
Şubat ayının ikinci haftasında yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde don ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. 10 Şubat Salı günü okula gidecek olan öğrenciler kar tatili için valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde yetkililer zaman zaman eğitime ara verildiğini yaptığı açıklama ile duyuruyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? 10 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı? İşte 10 Şubat Salı okulların tatil olduğu iller...
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, kendini hissetirmeye devam ediyor. Kar yağışının beklendiği illerde, okula gidecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde valilikler okulların tatildiğini duyuruyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 10 Şubat Salı okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte kar tatili olan iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. İşte okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi
AĞRI
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bugün için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.
VAN
Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.
Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı gececek. Yağışların genelikle yağmur ve sağanak, iç doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.