Valilik açıkladı! Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe okul var mı, ders yapılacak mı?
Soğuk hava yurt genelinde etkisini artırırken, kar yağışı bazı illerde etkili oldu. Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklığının düştüğü soğuk hava dalgasının etkili olduğu illerde valilikler okulların tatil edildiğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ili etkisi altına aldı. Valilikler yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu kentlerde okulların tatil ediliğini duyurdu. Bugün okula gidecek olan; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte 13 Şubat 2025 okulların tatil ediliği iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre gece başlayacak kar yağışının bugün gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini bildirdi.
İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim, öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirten Vali Fidan paylaşımında, "Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan annelerle kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
ELAZIĞ
Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarısı nedeniyle eğitime bugün 1 gün süre ile ara verildi.
Kırşehir Valiliği, bugün kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece ve bugün gün içerisinde ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur’an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer aldı.
BİNGÖL
Bingöl’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13.02.2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren İlimiz Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Bingöl merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
KAYSERİ
Kayseri’de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartlarısebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna sasygıla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
SİVAS
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bugün kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." ifadesini kullandı.
ORDU
Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.
AMASYA
Amasya’da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.
İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı.
Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (bugün) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca açıklamada, kreş, anaokulu, ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ADANA
Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Feke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerimizden taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim - öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşabilecek olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesine karşı 13 Şubat Perşembe günü temel eğitim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri ile kreş, anaokulu ve ilkokulu öğrencisi olan annelerin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
YOZGAT
Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz yağış durumuna göre münferiden karar alacaklardır."
KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
ERZİNCAN
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KONYA
Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim ve Ereğli ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim, Karapınar, Emirgazi ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi ve Taşkent ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.
Konya Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine, Hadim, Emirgazi, Karapınar, Ereğli, Halkapınar, Taşkent, ilçelerimizde tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın aldığı karar doğrultusunda 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerimizin (1) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Konya'nın Akören ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Akören ilçemizde, akşamdan itibaren başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanma oluşma ihtimali ve tipi nedeniyle, ayrıca hava sıcaklığının bu gece eksi 6-7 derecelerde tahmin ediliyor olması sebebiyle 13/02/2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi ve Taşkent ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyurulmuştu.
KARAMAN
Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bugün kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.