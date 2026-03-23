Bugün okullar tatil mi? 23 Mart 2026 Pazartesi günü okul var mı, ders işlenecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği merak konusuydu. Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil sonrası okul sıralarına dönmeye hazırlanan öğrenciler, ''Bugün okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt ararken Valiliklerden peş peşe tatil açıklaması geldi. Peki, 23 Mart 2026 Pazartesi günü okul var mı, ders işlenecek mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 23 Mart 2026 eğitim öğretime ara verilen iller ve ilçeler!
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı.
MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, okullarda ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından bugün ders başı yapacak.
Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilden tatil açıklaması geldi. İşte 23 Mart 2026 eğitim öğretime ara verilen iller ve ilçeler…
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerimizin kırsal yol ağında oluşan bozulmalar sonucunda ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
HAKKARİ
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
Hakkari Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da gece saatlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi.
Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.