Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.