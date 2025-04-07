Bugün okullar tatil mi? 8 Nisan Salı okul var mı?
Nisan ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Soğuk hava dalgası nedeniyle birçok ilde yağış etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarılarda bulundu. Bu kapsamda 8 Nisan Salı günü okula gitmek durumumda olan öğrenciler gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 8 Nisan Salı okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, yağışlı hava birçok kentte etkili oldu. Valilikler yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu kentlerde okulların tatil ediliğini yaptığı açıklama ile duyuruyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte 8 Nisan Salı okulların tatil ediliği iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
8 Nisan Salı gününe ilişkin valiliklerde konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAZI İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Pazartesi günü itibariyle Tekirdağ’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli’nde ise dün başlayan kar yağışı Pazartesi günü de devam ediyor. Kırklareli’nde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yapıyor.
Edirne’de ise soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Bölgede yer yer kar yağışı görülüyor.
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları karlı arazide yiyecek aradı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.