NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Nevşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Aralık Çarşamba günü Nevşehir genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği, gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tipi ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, bu durumun ulaşımda ve öğrenci hareketliliğinde risk oluşturabileceği ifade edildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda Nevşehir genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Öte yandan, eğitime ara verilen gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

AKSARAY

Aksaray'da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.