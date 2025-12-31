Bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangisi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava koşulları uyarısı sebebiyle okullarda kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Valilikler kar tatili olan il ve ilçeleri tek tek duyuruyor. 30 Aralık Salı günü Kastamonu, Zonguldak, Siirt, Batman gibi illerimizde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Şimdi ise gözler '' 31 Aralık bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde kar tatili var?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Bugün okullar tatil mi, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kar tatili var mı? İşte, Valilik duyurusu ile 31 Aralık 2025 kar tatili olan iller
Okullarda kar tatili olan iller veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kar yağışı haberleri ardından valiliklerden teker teker tatil kararı geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarıyıl tatili uzatıldı. Valilikler kar tatili haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamalarda kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangisi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİSİ?
Pek çok ilin valiliğinden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik.
İşte 31 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller...
ORDU
Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yar ve buzlanma sebebiyle 6 ilçede tüm kademelerde, 7 ilçede de taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Kastamonu Merkez ilçe ile Çatalzeytin, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitim 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.
BİTLİS
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildiAçıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır"
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, bugün Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BATMAN’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.Bu nedenle bugün ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Nevşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Aralık Çarşamba günü Nevşehir genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği, gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tipi ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, bu durumun ulaşımda ve öğrenci hareketliliğinde risk oluşturabileceği ifade edildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda Nevşehir genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Öte yandan, eğitime ara verilen gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.
AKSARAY
Aksaray'da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.
SİİRT
Siirt Valiliği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Siirt Valiliği, gece ve bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildiğini, ayrıca aynı gün içerisinde motosiklet kullanımının da yasaklandığını duyurdu. Vali Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İlimizde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. İlimizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı, don ve şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat etmemenizi, toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Motokurye ve motosiklet kullanımı da bir gün süre ile yasaklanmıştır.”
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda okulların il genelinde bugün tatil edildiğini duyurarak, "Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte bugün İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" dedi.
AĞRI
AĞRI’da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Valilik, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur’an Kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini açıkladı.
Valilik açıklamasında ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
SİNOP
Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.
Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiBolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.
OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ
Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır’’ denildi.
VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Van genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün da eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 31.12.2025 Çarşamba günü (bugün ) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile idari izinli sayılacaktır.0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.
MUŞ
Muş'ta etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan kararla, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç olmak üzere eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
KARABÜK'TE KAR TATİLİ UZADI
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3'üncü gün ara verilmiş oldu.Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.
ŞIRNAK
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün de eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
MARDİN
Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
DÜZCE
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'nin Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, merkez ve 5 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, Düzce merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
KAYSERİ
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre bugün kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ARTVİN
Artvin Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.
KİLİS
Kilis Valiliği, il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği belirtilerek, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde tüm resmî ve özel örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
TUNCELİ
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİVAS
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.
HAKKARİ
Hakkari'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari’de devam eden olumsuz hava şartları (aşırı soğuk, don, buzlanma) ve bugün saat 11.00'den itibaren başlayacak yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklar değerlendirilerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkari il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel,
diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
BİNGÖL
Bingöl’de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valiliğin sosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.