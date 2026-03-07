Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 7 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?
On bir ayın sultanı Ramazan ayında üçüncü haftaya girildi. Oruç ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olup Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, orucun kaçıncı günü olduğu merak konusu oldu. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 7 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? İşte detaylar...
Ramazan ayı 19 Şubat tarihi itibarıyla ilk orucun tutulmasıyla başladı. Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bugün orucun kaçıncı günü, oldu. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 7 Mart 2026 Cumartesi bugün orucun kaçıncı günü? İşte detaylar...
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 7 Mart 2026 Cumartesi günü Ramazan’ın 17. günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
