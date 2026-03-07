Ramazan ayı 19 Şubat tarihi itibarıyla ilk orucun tutulmasıyla başladı. Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bugün orucun kaçıncı günü, oldu. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 7 Mart 2026 Cumartesi bugün orucun kaçıncı günü? İşte detaylar...