Sağlık ocağı çalışma durumu bayram tatili dolasıyla araştırılıyor. Hastane randevusu almak isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Hekimliğine gitmek isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden işlem yapmaya çalışıyor. Bayram tatili dolasıyla hastanelerin acil servisleri çalışıyor. Peki Bugün sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?