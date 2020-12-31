Sağlık Ocakları bugün açık mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte aile sağlığı merkezlerine muayene olacaklar veya ilaç yazdıracaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün herhangi bir resmi tatil kararı alınmadığı için sağlık ocakları saat 17.00'ye kadar hizmet verecek.

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Ülkemiz genelinde Sağlık Ocakları 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Sağlık Ocakları Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yapmaksızın hizmete devam etmiş ancak hijyen olarak sıkı tedbirler almıştır.

Sağlık Ocağı Öğle Saati Açık mı?

Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Sağlık Ocağı Hafta Sonu Açık mı?

Sağlık ocakları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermezler.

Sağlık Ocağı Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Sağlık Ocakları dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermezler. Yani sağlık ocakları yarın hizmet vermeyecekler...

Sağlık Ocağı İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlıdır

Sorumlu Kişi: T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Ocağı Adresi: Her mahallenin bir sağlık ocağı olmasından dolayı adresleri farklıdır. Sağlık Bakanlığının İnternet sitesinden ya da Muhtarlıklarınızdan adres ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Sağlık Ocağı Telefonu: Her mahallede ki Sağlık Ocaklarının telefonu farklıdır.

İnternet Adresi: www.hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi