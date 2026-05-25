Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi Aile hekimleri sağlık ocakları hizmet verecek mi?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından sağlık ocaklarının çalışma durumu araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle "25 Mayıs Pazartesi sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?" soruları gündeme yerini aldı. İşte 25 Mayıs Pazartesi Aile hekimleri ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri...
Kurban Bayramı öncesinde kamu kurumlarının çalışma takvimi netleşirken, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle reçete yenilemek, muayene olmak ve sağlık raporu almak isteyenler “25 Mayıs’ta sağlık ocakları çalışıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte sağlık ocaklarının bayram öncesi çalışma düzenine ilişkin detaylar…
25 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık olması ve normal mesai düzeninde hizmet vermesi bekleniyor. Bayram tatilinin resmi başlangıcının 27 Mayıs Çarşamba günü olması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin 25 Mayıs’ta vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği öngörülüyor.
Sağlık ocaklarında muayene, reçete işlemleri, ilaç yazdırma, rapor işlemleri ve rutin sağlık hizmetlerinin normal şekilde sürdürüleceği belirtiliyor.
AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Aile hekimlerinin de 25 Mayıs Pazartesi günü görev başında olması bekleniyor. Vatandaşlar MHRS ve Aile Hekimliği sistemi üzerinden randevu oluşturarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ancak bazı bölgelerde doktor izinleri veya yoğunluk nedeniyle değişiklik yaşanabileceği için bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinden bilgi alınması öneriliyor.
BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?
Kurban Bayramı’nın başlayacağı 27-30 Mayıs tarihleri arasında sağlık ocaklarının kapalı olması bekleniyor. Resmi tatil süresince aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilmezken, acil sağlık hizmetleri hastanelerin acil servisleri üzerinden devam edecek.
Bayram süresince nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri vatandaşlara hizmet sunmayı sürdürecek.