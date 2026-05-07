A101 7 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün A101 marketlerde hangi ürünler satışa çıkıyor, indirimli ürünler neler?
A101 7 Mayıs 2026 aktüel kataloğu bugün raflarda yerini alıyor. Bugünden itibaren tüm A101 marketlerde teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, ulaşım araçlarından bahçe ekipmanlarına kadar geniş ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. Hareketli akıllı LED ekran, televizyon, cep telefonu ve cam ankastre set gibi elektronik ürünlerin yanı sıra; şarjlı dik süpürge, koltuk ve halı yıkama makinesi, blender seti ve toz torbasız süpürge gibi ev ihtiyaçları da satışa çıktı. Ayrıca scooter, üç tekerlekli moped, benzinli motosiklet, amortisörlü bisiklet, sensörlü duvar lambası, LED’li saplama aydınlatma, katlanır bahçe masası, portatif çok amaçlı dolap, makyaj masası seti ve kumandalı akülü araba gibi dikkat çeken birçok ürün de kampanyada yer alıyor. İşte A101 7 Mayıs 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları…
Hareketli Akıllı LED Ekran 29.499 TL
65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 26.999 TL
55" Frameless UHD QLED WEBOS Tv 18.499 TL
50" 50NM1105 4K Whale TV 15.999 TL
Onetouch 4021 Cep Telefonu 1.599 TL
Philips Alkalin AAA İnce Pil 4'lü 64,50 TL
Philips Alkalin AAA Kalem Pil 4'lü 64,50 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL
Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL
Singer Dikiş Makinesi 5.799 TL
Philips Buharlı Ütü 3.299 TL
Stantlı Mikser 2.999 TL
Multi Blender Seti 2.299 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL
Çay Makinesi 2.599 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL
RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL
Solar Sensörlü Duvar Lambası 269 TL
Büyük Boy Bahçe Seti 3'lü 369 TL
Paslanmaz Solar LED'li Saplama Aydınlatma 89,50 TL
25L İzotermik Piknik Çantası 469 TL
Ahşap Saksı 3,3L 159 TL
Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL
Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 69,50 TL
Kapaklı Şişe 119 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 44,50 TL
Desenli Dondurma/Tatlı Kasesi 49,50 TL
Round Saklama Kabı 119 TL
Kulplu Bardak 49,50 TL
Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 309 TL
Pasta Tabağı 6'lı 199 TL
Otto 18 Parça Bardak Seti 369 TL
Metal Servis Gereçleri 6'lı 789 TL
Bambu Stantlı Porselen Sunumluk 3'lü 379 TL
Yemek Kaşığı 6'lı 329 TL
Tatlı Kaşığı 6'lı 269 TL
Çay Kaşığı 6'lı 169 TL
Çift Hazneli Borosilikat 199 TL
Moderna Fileli Servis Tabağı 155 TL
Moderna Fileli Pasta Tabağı 145 TL
Moderna Fileli Yemek Tabağı 150 TL
Bambu Çerezlikli Kahve Takımı 499 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.299 TL
Lotus Karnıyarık Tencere 899 TL
Karışık Metal Saklama Kabı Seti 569 TL
Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL
Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri 50 TL
Metal Figürlü Kaşık 4'lü 189 TL
Seramik Demlik 349 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL
Seramik Çerezlik 39,50 TL
Muffin Kalıbı 12'li 279 TL
Tezgah Üstü Kaşıklık 149 TL
Silikon Hamur Matı ve Merdane Seti 399 TL
Makyaj Masası Seti 7.499 TL
Fırfırlı Yatak Örtüsü Takımı 999 TL
Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL
Kilim 120x180 cm 349 TL
Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL
Pamuklu Pike 399 TL
Kurulama Bezi 3'lü 55 TL
Bambu El Havlusu 59,50 TL
Sofra Bezi 69,50 TL
12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL
Oyuncak Ütü Masası Seti 249 TL
Oyuncak Ağaç Ev 219 TL
Barbie ve Sevimli Hayvanları 549 TL
Peluş Tavşan 349 TL
Oyuncak 360 Dönen Yarış Seti 649 TL
Hot Wheels Şehir Başlangıç Seti 469 TL
Boyama Kitabı 37,50 TL
Ahşap Denge Oyunu 179 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası 379 TL
Dondurulmuş Pasta 600g 229 TL
Glutensiz Karabuğday Ekmeği 129 TL
Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 700 ml 249 TL
Gül Suyu Yatıştırıcı Tonik 200 ml 129 TL
Jel Oda Kokusu 2'li 109,50 TL
Elektrikli Oda Kokusu Kit 239 TL
Kayısılı Bitki Çayı 49,50 TL
Türk Kahvesi 100g 69,50 TL
Kaju 250g 159 TL
Kabuklu Kavrulmuş Tuzlu Badem 250g 139 TL