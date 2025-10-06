Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazartesi bugün İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor. Megakentliler, İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple ''İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama ise İETT'den geldi. Peki, 6 Ekim Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı? İşte 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi hakkında detaylar...
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bugün çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak. Bu noktada gözler 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesine çevrildi. İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusuna yanıt aranırken İETT’den beklenen açıklama geldi. Peki, 6 Ekim Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…
6 EKİM BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle bugün İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak.
İETT'den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edilebilecek.
İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.’’
İSTİSNA HATLAR
Bazı hatlar ise uygulamadan istisna tutuldu.
Yapılan açıklama göre ücretsiz uygulama; Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.
6 EKİM’DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.