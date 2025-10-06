İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bugün çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak. Bu noktada gözler 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesine çevrildi. İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusuna yanıt aranırken İETT’den beklenen açıklama geldi. Peki, 6 Ekim Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…