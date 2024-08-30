30 AĞUSTOS'TA ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos'ta vatandaşlara güzel bir sürpriz yapıyor. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak. Başkent sakinleri ve ziyaretçileri, toplu taşıma ile şehir içinde bedava yolculuk yapabilecek.

30 AĞUSTOS'TA İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşları sevindirecek bir adım atıyor. İZBAN seferleri bu özel günde ücretsiz olacak. İzmir'de yaşayan veya ziyaret edenler, İZBAN ile şehir içi ve çevre illere rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekler.

BUGÜN MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.