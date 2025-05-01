Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta Metro, metrobüs, Marmaray, vapur, otobüsler bedava mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında pek çok yol kapalı olurken toplu taşımaların durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı ilgili kurumlardan gelen açıklama sonrası belli oldu. 1 Mayıs sebebiyle birçok metro hattında da önlemler alınacak. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta Metro, metrobüs, Marmaray, vapur, otobüsler bedava mı? İşte 1 Mayıs toplu taşımada son durum
Bugün toplu taşıma ile yolculuk edecek olan vatandaşlar 1 Mayıs’ta toplu ulaşım bedava mı merak ediyor. Perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs’ta işe gidecek olan vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, İZBAN otobüsler ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Açıklama peş peşe geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs’ta Metro, metrobüs, Marmaray, vapur, otobüsler bedava mı?
1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.
İETT’DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Değerli yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacaktır. Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;
Avrupa Yakası’nda:
144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1 ve EL2 numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.
Anadolu Yakası’nda:
8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle,
11ÜS, 130A ve E-10 hatlarımız ise gece seferi kapsamında iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.
KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız ise Cumartesi sefer planında yer alan gece seferleri kapsamında hizmet vermeyecektir.
*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir. Yolcularımıza duyurulur.
METRO VE TRAMVAYLAR KAPALI MI, HANGİ METROLAR KAPALI?
1 Mayıs sebebiyle bir çok metro hattında da önlemler alınacak. Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak. Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak. Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak ve Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak ve Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmayacak. T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak ve Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy son durakta bulunan 4 Nolu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek. Marmaray Sirkeci istasyonu da saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.
EGO’DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi. Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 1 MAYIS TOPLU ULAŞIM AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplu ulaşım seferlerinde indirim kararı aldı. 1 Mayıs'ta ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İZMİR METRO ve TRAMVAY seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifeleri ise indirime dahil olmayacak.