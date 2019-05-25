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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bugün Trabzon ilinde iftar saat kaçta? Trabzon iftar vakti 2019 - Diyanet iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının 20. orucu bugün tutuluyor. Trabzon iftarı bugün saat kaçta yapacak? 2019 Ramazan imsakiyesine göre Trabzon iftar vakti belli oldu. Peki iftara kaç saat kaldı? İşte Trabzon iftar saati, vakti

Trabzon iftar saati 25 Mayıs 2019

Mübarek ayın 20. gününe ulaştık. Bugün 20. oruçlar Müslümanlar tarafından tutuluyor. Trabzon iftar saati de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzon iftar vakti saat kaçta? İşte 2019 Trabzon Diyanet iftar saatleri ve Ramazan İmsakiyesi

Ayrıca RAMAZAN 2019 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

TRABZON İFTARA NE KADAR KALDI?

 

TRABZON İFTAR SAATLERİ 2019 

TARİHİFTAR
06-05-2019 Pazartesi19:29:00
07-05-2019 Salı19:30:00
08-05-2019 Çarşamba19:31:00
09-05-2019 Perşembe19:32:00
10-05-2019 Cuma19:33:00
11-05-2019 Cumartesi19:34:00
12-05-2019 Pazar19:35:00
13-05-2019 Pazartesi19:36:00
14-05-2019 Salı19:37:00
15-05-2019 Çarşamba19:38:00
16-05-2019 Perşembe19:39:00
17-05-2019 Cuma19:40:00
18-05-2019 Cumartesi19:41:00
19-05-2019 Pazar19:42:00
20-05-2019 Pazartesi19:43:00
21-05-2019 Salı19:44:00
22-05-2019 Çarşamba19:45:00
23-05-2019 Perşembe19:46:00
24-05-2019 Cuma19:47:00
25-05-2019 Cumartesi19:48:00
26-05-2019 Pazar19:48:00
27-05-2019 Pazartesi19:49:00
28-05-2019 Salı19:50:00
29-05-2019 Çarşamba19:51:00
30-05-2019 Perşembe19:52:00
31-05-2019 Cuma19:53:00
01-06-2019 Cumartesi19:53:00
02-06-2019 Pazar19:54:00
03-06-2019 Pazartesi19:55:00
04-06-2019 Salı19:55:00

 

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

 -Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.


-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

 “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR?

Habertürk yazarı M.Fatih Çıtlak, Ramazan Sohbetleri köşesinde oruç ibadeti ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Büluğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslüman’a, Ramazan’da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Büluğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan’da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için, sıhhat ve ikamet şarttır. Yolcular ile hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan’da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kaza ederler.

ORUCUN ŞARTLARI NELERDIR?

Oruçla mükellef olmak için İslâm dininin muhatap kabul ettiği kişi, yani akıl baliğ olmak şartı vardır. Bu şarta sahip olmayan kişi oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmasalar da henüz büluğ çağına erişmemiş çocuklar oruç tutabilirler.

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için oruç tutmaya engel olacak derecede hastalık olmaması ve seferi olmama şartı da vardır. Hasta olana veya seferi olana bu durumları devam ettiği müddetçe oruç tutmak farz değildir, ancak şartlar müsait olduğu takdirde oruçlarını tutabilirler.

Bir orucun edasının sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet edilmeden tutulan oruç dinen geçerli değildir ve önemli bir hatırlatma, muayyen günleri dolayısıyla oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları günleri daha sonra kaza ederler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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