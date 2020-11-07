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Sağlık Bakanlığı son dakika bugünkü koronavirüs tablosunu her gün güncelliyor. 7 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en güncel koronavirüs tablosunu sosyal medyadan paylaştı. Türkiye corona vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika korona gelişmeleri...

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu her akşam saat 19.00 itibariyle sosyal medyadan paylaşıyor.

6 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." dedi.

TÜRKİYE'DE SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192'ye ulaştı. Hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654, aktif hasta sayısı 44 bin 241 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Köprü girişinde araçları durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında ekipler, yolcular ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, denetimlerde kurallara uyan sürücülere ve yolculara teşekkür etti.

Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kontrol noktasında durdurulan şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile GBT'leri sorgulandı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

Denetime, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da katıldı.

Öte yandan, polis ve İl Salgın Denetim ekipleri, kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik şehir içi toplu ulaşım araçları ve taksiler üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücü ve yolcuların HES kodu kontrollerini yaparak tedbirlerine uyulup uyulmadığına baktı.

DOB'un, Napoli Gecesi, Azerbaycan Gecesi, Dünya Şarkıları gibi seçkin eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu etkinlik programında, pandemi sürecine uygun yeniden düzenlenmiş opera eserleri ve bale temsili de yakında yer alacak.

Türkiye'nin ilk operası olan Ankara Devlet Opera ve Balesinin ilk kadın müdürü, Türkiye'nin önde gelen soprano sanatçılarından Feryal Türkoğlu, aldıkları yoğun Kovid-19 önlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkoğlu, 9 Eylül'de konser dizisi ile açtıkları sezona, titiz bir şekilde devam ettiklerini belirterek, sürecin ilk kısmını Ankaralı sanatseverlerin tedirginliklerini en aza indirmek, dinleyicilerin ve sanatçıların sağlıklılarını korumak adına yapılması gerekenleri planlamakla geçirdiklerini söyledi.

İki aydır "iki boş, bir dolu" olacak şekilde koltuk düzeni yaptıklarını anlatan Türkoğlu, kasım ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla "bir boş, bir dolu" olacak şekilde seyircilere bilet satışı yaptıklarını aktardı.

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanları kapsamadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Kasım'da aldığı kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla dışarı çıkabileceği, bunun dışında kalan saatlerde sokağa çıkmasının yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yoğun bakım ünitesinden normal servise alındığı bildirilirken, Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 gün boyunca hastanede tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin taburcu edildi.

Türkiye'nin dönem başkanlığında yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Kosova'nın dahil olduğu bölgedeki tek işbirliği forumu GDAÜ'nün 7 ülkenin bakan seviyesinde katılım sağladığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

DÜNYADA SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ABD'de 9 milyon 696 bine, Hindistan'da 8 milyon 335 bine, Brezilya'da 5 milyon 567 bine ve Rusya'da 1 milyon 693 bine yükseldi.

İngiliz Parlamentosu, salgınla mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı.

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin salgının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya'da geçen ay vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puana geriledi.

Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un bu hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere negatif test sonucu taşımaları zorunluluğu getirildi.

Afrika ülkesi Kenya'da salgın kısıtlamalarının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm siyasi toplantıların askıya alındığını açıkladı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi. Törene katılan Maliye Bakanı Hong Nam-Ki sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

Kazakistan'da vaka sayılarının artmaya başladığı Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Parti Adayı David Andahl, ABD'deki seçimlerde Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.