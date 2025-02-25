Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
25 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken Avrupa'da kritik maçlar oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Kupası'nda futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Beşiktaş, Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İspanya Kral Kupası yarı finalinde ise Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 3 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Antalyaspor Beşiktaş maçı olacak. Öte yandan İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Kupası, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP AŞAMASI TAMAMLANIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.
A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
25 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15:00 Antalyaspor-Beşiktaş | A Spor
15:00 Kırklarelispor-Kocaelispor | A Para
15:00 Sivasspor-Bodrum FK | A2
İNGİLTERE PREMİER LİG
22:30 Brighton-Bournemouth | BeIN SPORTS 5
22:30 Crystal Palace-Aston Villa | BeIN SPORTS 2
22:30 Wolverhampton-Fulham | BeIN SPORTS 4
23:15 Chelsea-Southampton | BeIN SPORTS 3
İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL
23:30 Barcelona-Atletico Madrid | Tivibu Spor 1
İTALYA KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 Inter-Lazio | TRT Spor
FRANSA KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 Angers-Reims | BeIN SPORTS MAX 1
23:00 Cannes-Guingamp | BeIN SPORTS MAX 2
ALMANYA KUPA - ÇEYREK FİNAL
22:45 A. Bielefeld-Werder Bremen | S Sport Plus
PORTEKİZ KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 O Elvas-Tirsense
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
17:10 Al Raed-Al Shabab
18:30 Al Hilal-Al Kholood
19:00 Al Wehda-Al Nassr | S Sport Plus
20:30 Al Ahli-Al-Qadsiah | S Sport Plus, TRT Spor