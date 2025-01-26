Bugünkü maçlar 26 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü maçlar 26 Ocak 2025 Pazar listesi belli oldu. Buna göre bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Günün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi 26 Ocak 2025…
26 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Antalyaspor Beşiktaş ile Fenerbahçe Göztepe ile karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Barcelona ile Valencia mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Ocak 2025 Pazar bugünkü maçlar…
26 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
13:30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
16:00 Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)
16:00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
19:00 Fenerbahçe - Göztepe (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
13:30 Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 2)
13:30 MKE Ankaragücü - Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)
16:00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)
19:00 Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
Premier Lig
17:00 Tottenham - Leicester City (beIN Sports 3)
17:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Sports 4)
19:30 Aston Villa - West Ham United (beIN Sports 3)
22:00 Fulham - Manchester United (beIN Sports 3)
La Liga
16:00 Rayo Vallecano - Girona (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Real Sociedad - Getafe (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Athletic Bilbao - Leganes (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Barcelona - Valencia (S Sport, S Sport Plus)
Serie A
14:30 Milan - Parma (S Sport 2, S Sport Plus)
17:00 Udinese - Roma (S Sport 2, S Sport Plus)
20:00 Lecce - Inter (S Sport 2, S Sport Plus)
22:45 Lazio - Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus)
Ligue 1
17:00 Le Havre - Brest (beIN Sports beIN Connect)
19:15 Lens - Angers (beIN Sports beIN Connect)
19:15 Nantes - Lyon (beIN Sports 4)
19:15 Toulouse - Montpellier (beIN Sports Max 1)
22:45 Nice - Marsilya (beIN Sports 4)
Bundesliga
17:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (beIN Sports Max 2)
19:30 St. Pauli - Union Berlin (beIN Sports Max 2)