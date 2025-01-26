26 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Antalyaspor Beşiktaş ile Fenerbahçe Göztepe ile karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Barcelona ile Valencia mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Ocak 2025 Pazar bugünkü maçlar…