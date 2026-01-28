Bugünkü maçlar 28 Ocak 2026 Çarşamba: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Galatasaray, ligin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Ocak 2026 bugünkü maç fikstürü...
28 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması toplam 18 maçla tamamlanacak. Gözler Manchester City-Galatasaray maçında olacak. Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.
Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.
"Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.
MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı, TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Manchester City-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
23:00 Pafos FC-Slavia Prag
23:00 PSV-Bayern Münih
23:00 Monaco-Juventus
23:00 Ajax-Olympiakos
23:00 PSG-Newcastle United
23:00 Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00 Bayer Leverkusen-Villarreal
23:00 Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00 Arsenal-Kairat
23:00 Club Brugge-Marsilya
23:00 Borussia Dortmund-Inter
23:00 Napoli-Chelsea
23:00 Eintracht Frankfurt-Tottenham
23:00 Benfica-Real Madrid
23:00 Union Saint-Gilloise-Atalanta
23:00 Barcelona-Kopenhag
23:00 Liverpool-Karabağ
Suudi Arabistan Pro Lig
18:20 Al Najma-Al Riyadh
20:30 Al Ahli Saudi-Al Ettifaq
20:30 Al Fayha-Al Khaleej Saihat