28 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması toplam 18 maçla tamamlanacak. Gözler Manchester City-Galatasaray maçında olacak. Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?