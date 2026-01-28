Habertürk
Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 28 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        28 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Galatasaray, ligin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Ocak 2026 bugünkü maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:32
        1

        28 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması toplam 18 maçla tamamlanacak. Gözler Manchester City-Galatasaray maçında olacak. Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE LİG AŞAMASI SONA ERİYOR,

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

        Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

        "Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

        3

        MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı, TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

        4

        28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        23:00 Manchester City-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

        23:00 Pafos FC-Slavia Prag

        23:00 PSV-Bayern Münih

        23:00 Monaco-Juventus

        23:00 Ajax-Olympiakos

        23:00 PSG-Newcastle United

        23:00 Athletic Bilbao-Sporting CP

        23:00 Bayer Leverkusen-Villarreal

        23:00 Atletico Madrid-Bodo/Glimt

        5

        23:00 Arsenal-Kairat

        23:00 Club Brugge-Marsilya

        23:00 Borussia Dortmund-Inter

        23:00 Napoli-Chelsea

        23:00 Eintracht Frankfurt-Tottenham

        23:00 Benfica-Real Madrid

        23:00 Union Saint-Gilloise-Atalanta

        23:00 Barcelona-Kopenhag

        23:00 Liverpool-Karabağ

        6

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:20 Al Najma-Al Riyadh

        20:30 Al Ahli Saudi-Al Ettifaq

        20:30 Al Fayha-Al Khaleej Saihat

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
