Bugünkü maçlar 15 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün birçok yabancı ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması mücadeleleri oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 15 Haziran 2025 maç programı ve saatleri...
Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu, bugünkü maçlar 15 Haziran 2025 programı ile yanıt buldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşamasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Haziran 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları..
15 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası-B Grubu
22.00 PSG-Atletico Madrid (TRT Spor)
FIFA Kulüpler Dünya Kupası-C Grubu
19.00 Bayern Münih-Auckland City (TRT Spor)