        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT 2026 LİSTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 15 Şubat 2026 Pazar: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        15 Şubat Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ederken, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de de kritik maçlar oynanacak. Yerli liglerin yanı sıra Avrupa'nın 4 büyük liginde de heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Gözler ise Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak maçlar listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:46
        1

        15 Şubat 2026 maç programı ile sporseverler futbola doyacak. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı 3 maçla devam edecekken, Avrupa'nın 4 büyük liginde oynanacak karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi.

        2

        15 ŞUBAT 2026 PAZAR BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        14:30 Kocaelispor - Gaziantep FK

        17:00 Göztepe - Kayserispor

        20:00 Rams Başakşehir FK - Beşiktaş

        3

        Trendyol 1. Lig

        16:00 Amedspor - Sakaryaspor

        19:00 Siltaş Yapı Pendikspor - SMS Grup Saryerspor

        4

        TFF 2. Lig

        13:00 Adana 01 FK - Karaman FK

        13:00 Merkür Jet Erbaaspor - Muğlaspor

        15:00 MKE Ankaragücü - Batman Petrolspor

        15:00 İskenderunspor - GMG Kastamonuspor

        5

        İspanya La Liga

        16:00 Real Oviedo - Athletic Bilbao

        18:15 Rayo Vallecano - Atletico Madrid

        20:30 Levante - Valencia

        23:00 RCD Mallorca - Real Betis Sevilla

        6

        Almanya Bundesliga

        17:30 Augsburg - 1. FC Heidenheim

        19:30 RB Leipzig - Wolfsburg

        7

        Fransa Ligue 1

        17:00 Le Havre - Toulouse FC

        19:15 Metz - Auxerre

        19:15 Lorient - Angers

        22:45 Olympique Lyon - OGC Nice

        8

        İtalya Serie A

        14:30 Udinese Calcio - Sassuolo Calcio

        17:00 US Cremonese - Genoa GFC

        17:00 Parma - Hellas Verona

        20:00 Torino FC - Bologna FC

        22:45 SSC Napoli - AS Roma

        9

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
