        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ARALIK 2025 LİSTESİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK ve UEFA Konferans Ligi’nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 18 Aralık Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        18 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam edecek. Organizasyonun son şampiyonu Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise altıncı hafta maçları yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Ayrıca İtalya Süper Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası ve Portekiz Kupası'nda kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 18.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:19
        1

        18 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde altıncı hafta maçları yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor Alman ekibi Mainz 05 karşısında sahaya çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı ilk hafta maçları devam edecek. Galatasaray, Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Öte yandan İtalya Süper Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası ve Portekiz Kupası’nda zorlu mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Aralık 2025 ZTK ve UEFA Konferans Ligi maç programı…

        2

        GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        3

        MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

        Mainz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

        17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK (A Spor)

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu

        20.30 Galatasaray-Başakşehir (ATV)

        5

        UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması

        23.00 AEK Atina-Universitatea Craiova

        23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok

        23.00 Celje-Shelbourne

        23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio

        23.00 Dynamo Kiev-Noah

        23.00 Lausanne Sports-Fiorentina

        23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps

        23.00 Mainz 05-Samsunspor (Tabii ve TRT 1)

        23.00 Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa

        23.00 RC Strasbourg-Breidablik

        23.00 Rayo Vallecano-Drita

        23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka

        23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans

        23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan

        23.00 Slovan Bratislava-Hacken

        23.00 Sparta Prag-Aberdeen

        23.00 Zrinjski Mostar-Rapid Wien

        6

        İtalya Süper Kupa Yarı Final

        22.00 Napoli-Milan

        7

        Hollanda Kupası

        20.45 Spakenburg-Twente

        22.00 HSC 21-Waalwijk

        22.00 Volendam-SC Genemuiden

        22.00 ZSV Sportlust 46-De Treffers

        23.00 Willem II-S. Rotterdam

        8

        İspanya Kral Kupası

        21.00 Ourense-Ath Bilbao

        21.00 Burgos-Getafe

        23.00 Murcia-Real Betis

        9

        Portekiz Kupası

        21.45 Santa Clara-Sporting CP

        23.45 Porto-Famalicao

        10

        EuroLeague

        22.05 Makkabi Tel Aviv-Valensiya

        22.15 Panathinaikos-Hapoel Tel Aviv

        22.30 Olimpia Milano-Fenerbahçe

        22.45 Real Madrid-Paris

        11
        18 Aralık TV yayın akışı
        18 Aralık TV yayın akışı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
