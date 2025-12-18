Bugünkü maçlar 18 Aralık Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam edecek. Organizasyonun son şampiyonu Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise altıncı hafta maçları yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Ayrıca İtalya Süper Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası ve Portekiz Kupası'nda kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV’den canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.
Mainz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu
17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK (A Spor)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu
20.30 Galatasaray-Başakşehir (ATV)
UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması
23.00 AEK Atina-Universitatea Craiova
23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23.00 Celje-Shelbourne
23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio
23.00 Dynamo Kiev-Noah
23.00 Lausanne Sports-Fiorentina
23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps
23.00 Mainz 05-Samsunspor (Tabii ve TRT 1)
23.00 Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa
23.00 RC Strasbourg-Breidablik
23.00 Rayo Vallecano-Drita
23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka
23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans
23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan
23.00 Slovan Bratislava-Hacken
23.00 Sparta Prag-Aberdeen
23.00 Zrinjski Mostar-Rapid Wien
İtalya Süper Kupa Yarı Final
22.00 Napoli-Milan
Hollanda Kupası
20.45 Spakenburg-Twente
22.00 HSC 21-Waalwijk
22.00 Volendam-SC Genemuiden
22.00 ZSV Sportlust 46-De Treffers
23.00 Willem II-S. Rotterdam
İspanya Kral Kupası
21.00 Ourense-Ath Bilbao
21.00 Burgos-Getafe
23.00 Murcia-Real Betis
Portekiz Kupası
21.45 Santa Clara-Sporting CP
23.45 Porto-Famalicao