Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 2 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...