Bugünkü maçlar 2 Aralık 2025 Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 2 Aralık 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araltırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Bugün 4 maç oynanacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da kritik mücadeleler yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Aralık 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 2 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...
2 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
13.00 | Muş 1984 Muşspor - Tümosan Konyaspor | A Spor
15.30 | Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor | A Spor
18.00 | Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor | A Spor
20.30 | Sakaryaspor - Gençlerbirliği | A Spor
İngiltere Premier League
22.30 | Fulham - Manchester City | bein Sports 3
22.30 | Bournemouth - Everton | bein Sports 4
23.15 | Newcastle United - Tottenham | bein Sports 2