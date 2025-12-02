Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig, La Liga…

        Bugünkü maçlar 2 Aralık 2025 Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 2 Aralık 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araltırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Bugün 4 maç oynanacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da kritik mücadeleler yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Aralık 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 2 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...

        2

        2 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

        13.00 | Muş 1984 Muşspor - Tümosan Konyaspor | A Spor

        15.30 | Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor | A Spor

        18.00 | Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor | A Spor

        20.30 | Sakaryaspor - Gençlerbirliği | A Spor

        3

        İngiltere Premier League

        22.30 | Fulham - Manchester City | bein Sports 3

        22.30 | Bournemouth - Everton | bein Sports 4

        23.15 | Newcastle United - Tottenham | bein Sports 2

        4

        İspanya La Liga

        23.00 | Barcelona - Atletico Madrid | S Sport, S Sport+

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber