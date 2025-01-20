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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 20 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 20 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "20 Ocak Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 20 Ocak 2025 maç takvimi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:04
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        1

        Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 20 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        TRENDYOL SÜPER LİG

        20:00 Trabzonspor - Net Global Sivasspor (beIN Sports 1)

        3

        1. LİG

        20:00 Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        PREMİER LİG

        23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

        5

        LA LİGA

        23:00 Villarreal - Mallorca (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

        6

        SERİE A

        22:45 Como - Udinese (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

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