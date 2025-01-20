Bugünkü maçlar 20 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 20 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?