21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi, Fransa 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B ve Finlandiya Veikkausliiga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. İspanya’da oynanacak final mücadelesini kazanan takım Avrupa Ligi kupasını müzesine götürecek. Tottenham Manchester United mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba bugünkü maçlar…