        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı!

        Bugünkü maçlar 24 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak yerli ve yabancı lig maçları merak ediliyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, İskoçya Premier Ligi, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:31
        1

        24 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, İskoçya Premier Ligi, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig’de günün sonucu merakla beklenen mücadelesi Galatasaray Fatih Karagümrük maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 24 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…

        2

        24 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇALAR VAR, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig

        14:30 | Kayserispor - Rams Başakşehir

        17:00 | Samsunspor - Kocaelispor

        20:00 | Karagümrük - Galatasaray

        3

        Trendyol 1. Lig

        13:30 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

        13:30 | Keçiörengücü - Boluspor

        16:00 | Vanspor - Iğdır FK

        19:00 | Pendikspor - BB Erzurumspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        15:30 | West Ham - Sunderland

        18:00 | Burnley - Tottenham

        18:00 | Everton - Leeds United

        18:00 | Fulham - Brighton

        18:00 | Manchester City - Wolverhampton

        20:30 | Bournemouth - Liverpool

        5

        İspanya LaLiga

        16:00 | Rayo Vallecano - Osasuna

        18:15 | Valencia - Espanyol

        20:30 | Sevilla - Athletic Bilbao

        23:00 | Villarreal - Real Madrid

        6

        Almanya Bundesliga

        17:30 | Bayern Münih - Augsburg

        17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen

        17:30 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

        17:30 | Mainz 05 - Wolfsburg

        17:30 | Heidenheim - RB Leipzig

        20:30 | Union Berlin - Dortmund

        7

        İtalya Serie A

        17:00 | Como - Torino

        20:00 | Fiorentina - Cagliari

        22:45 | Lecce - Lazio

        8

        Fransa Ligue 1

        19:00 | Rennes - Lorient

        21:00 | Le Havre - Monaco

        23:05 | Marsilya - Lens

        9

        Hollanda Eredivisie

        18:30 | Ajax - Volendam

        20:45 | NEC Nijmegen - PEC Zwolle

        22:00 | PSV Eindhoven - NAC Breda

        23:00 | Twente - Excelsior

        10

        Portekiz Süper Ligi

        18:30 | Moreirense - Santa Clara

        21:00 | Arouca - Sporting Lizbon

        23:30 | Estoril Praia - Vitoria Guimaraes

        11

        İskoçya Premier Ligi

        18:00 | Aberdeen - Livingston

        12

        Belçika Pro Lig

        20:15 | Club Brugge - Zulte

        22:45 | Leuven - Union Saint-Gilloise

        Suudi Arabistan Pro Lig

        20:30 | Neom SC - Al-Ahli

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası