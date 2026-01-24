Bugünkü maçlar 24 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak yerli ve yabancı lig maçları merak ediliyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, İskoçya Premier Ligi, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.
24 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇALAR VAR, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig
14:30 | Kayserispor - Rams Başakşehir
17:00 | Samsunspor - Kocaelispor
20:00 | Karagümrük - Galatasaray
Trendyol 1. Lig
13:30 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor
13:30 | Keçiörengücü - Boluspor
16:00 | Vanspor - Iğdır FK
19:00 | Pendikspor - BB Erzurumspor
İngiltere Premier Lig
15:30 | West Ham - Sunderland
18:00 | Burnley - Tottenham
18:00 | Everton - Leeds United
18:00 | Fulham - Brighton
18:00 | Manchester City - Wolverhampton
20:30 | Bournemouth - Liverpool
İspanya LaLiga
16:00 | Rayo Vallecano - Osasuna
18:15 | Valencia - Espanyol
20:30 | Sevilla - Athletic Bilbao
23:00 | Villarreal - Real Madrid
Almanya Bundesliga
17:30 | Bayern Münih - Augsburg
17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen
17:30 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim
17:30 | Mainz 05 - Wolfsburg
17:30 | Heidenheim - RB Leipzig
20:30 | Union Berlin - Dortmund
İtalya Serie A
17:00 | Como - Torino
20:00 | Fiorentina - Cagliari
22:45 | Lecce - Lazio
Fransa Ligue 1
19:00 | Rennes - Lorient
21:00 | Le Havre - Monaco
23:05 | Marsilya - Lens
Hollanda Eredivisie
18:30 | Ajax - Volendam
20:45 | NEC Nijmegen - PEC Zwolle
22:00 | PSV Eindhoven - NAC Breda
23:00 | Twente - Excelsior
Portekiz Süper Ligi
18:30 | Moreirense - Santa Clara
21:00 | Arouca - Sporting Lizbon
23:30 | Estoril Praia - Vitoria Guimaraes
İskoçya Premier Ligi
18:00 | Aberdeen - Livingston
Belçika Pro Lig
20:15 | Club Brugge - Zulte
22:45 | Leuven - Union Saint-Gilloise
Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 | Neom SC - Al-Ahli