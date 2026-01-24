24 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, İskoçya Premier Ligi, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig’de günün sonucu merakla beklenen mücadelesi Galatasaray Fatih Karagümrük maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 24 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…