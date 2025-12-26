Her gün yerel ve yabancı uluslararası arenada birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 26 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…