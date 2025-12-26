Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Aralık 2025 bugünkü maç takvimi

        26 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün hem yerel hem de uluslararası arenada dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig'de orta ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar için heyecan doruktayken, İngiltere Premier Lig'de Manchester United-Newcastle United mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Öte yandan EuroLeague'de 18. hafta, bugün oynanacak 2 mücadele ile tamamlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 26 Aralık 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        26.12.2025 - 11:52
        Her gün yerel ve yabancı uluslararası arenada birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 26 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…

        26 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        1. Lig

        20:00 Sakaryaspor-Manisa FK (TRT Spor)

        İngiltere - Premier Lig

        23:00 Manchester United-Newcastle United (beIN Sports 3)

        Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup A

        20:30 Zambiya-Komorlar (Exxen)

        23:00 Fas-Mali (Exxen)

        Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup B

        15:30 Angola-Zimbabve (Exxen)

        18:00 Mısır-Güney Afrika (Exxen)

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        16:05 Al FatehAl Ahli Jeddah

        18:00 Al Kholood-Al Taawon

        20:30 Al Hilal Riyadh-Al Khaleej (TRT Tabii Spor)

        EuroLeague

        20:00 Partizan-Maccabi Papyd

        21:30 Monaco-Real Madrid

        22:30 Virtus Bologna-Olympiakos

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
