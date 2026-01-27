Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 27 Ocak 2026 Salı: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 27 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Buna göre, yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. TFF 2. Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Kupası'nda toplam 5 mücadele yapılacak. Öte yandan EuroLeague'de 25. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bu akşam TFF 2. Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverlerle buluşacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği EuroLeague’de ise 25. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        2

        27 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        TFF 2. Lig

        13:00 | 1461 Trabzon FK - Belediye Derincespor

        15:00 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Seza Çimento Elazığspor

        3

        Almanya Bundesliga

        22:30 | Werder Bremen - Hoffenheim (S Sport Plus)

        22:30 | St Pauli - RB Leipzig (S Sport Plus)

        4

        İtalya Kupası

        23:00 | ACF Fiorentina - Como 1907 (TRT Spor)

        5

        EuroLeague

        23.00 | Paris Basketbol - Real Madrid

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!