Bugünkü maçlar 27 Ocak 2026 Salı: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 27 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Buna göre, yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. TFF 2. Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Kupası'nda toplam 5 mücadele yapılacak. Öte yandan EuroLeague'de 25. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...
27 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
TFF 2. Lig
13:00 | 1461 Trabzon FK - Belediye Derincespor
15:00 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Seza Çimento Elazığspor
Almanya Bundesliga
22:30 | Werder Bremen - Hoffenheim (S Sport Plus)
22:30 | St Pauli - RB Leipzig (S Sport Plus)