27 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bu akşam TFF 2. Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverlerle buluşacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği EuroLeague’de ise 25. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...