Bugünkü maç takvimi: 31 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, 2026 yolunda kader maçına çıkıyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Romanya engelini aşarak finale yükselen Ay-yıldızlılar, Priştine'de oynanacak kritik mücadelede galip gelerek Dünya Kupası bileti almak istiyor. Futbolseverler ise "Türkiye Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte milli maç ile ilgili tüm detaylar ve 31 Mart günün maç programı…
Giriş: 31.03.2026 - 08:25
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Kosova - Türkiye maçı, 31 Mart Salı günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından seyredilebilecek.
DÜNYA KUPASI 2026 ELEMELER | PLAY OFF FİNAL
21:45 İsveç-Polonya (Exxen)
21:45 Kosova-Türkiye (TV8)