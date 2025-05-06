6 Mayıs 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş heyecanı yaşanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Devler Ligi’nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu maçlar sporseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, başlangıç saati ve canlı yayın kanalları…