Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 7 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Bu sebeple 7 Ağustos 2025 maç programı inceleniyor. Bugünkü maç takvimine göre; UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş St Patrick's ile; Başakşehir Viking ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Ağustos 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        7 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. kritik maçlar oynanacak. Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St Patrick’s ile karşılaşacak. Başakşehir ise Viking ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir ve Beşiktaş’ın mücadeleleri başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 7 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Viking-Başakşehir maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

        Norveç'in Stavanger kentinde yer alan Lyse Arena'da oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        3

        ST. PATRİCK'S-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        St. Patrick's-Beşiktaş maçı, Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21:45'te başlayacak.

        İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus platformundan yayınlanacak.

        4

        7 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

        19:00 Lincoln Red Imps - Noah

        19:00 Fredrikstad - Midtjylland

        19:30 CFR Cluj - Sporting Braga

        19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova

        20:00 Hacken - Brann

        20:30 PAOK - Wolfsberger AC

        21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik

        21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)

        21:30 FCSB - Drita

        21:30 Servette - Utrecht

        5

        UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

        19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

        19:00 Aris Limassol - AEK Atina

        19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia

        19:00 Rosenborg - Hammarby

        19:00 Milsami - Virtus

        19:30 Banik Ostrava - Austria Wien

        20:00 AIK - Györi ETO

        20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)

        20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem

        20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok

        21:00 Polessya - Paksi SE

        21:00 Vikingur Gota - Linfield FC

        21:00 Anderlecht - FC Sheriff

        21:00 Differdange 03 - FC Levadia

        21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine

        21:00 AZ Alkmaar - Vaduz

        21:00 Levski Sofia - Sabah

        21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia

        21:15 Lausanne Sports - FC Astana

        21:30 Lugano - Celje

        21:30 Ballkani - Shamrock Rovers

        21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava

        21:45 St Patrick’s - Beşiktaş (S Sport Plus)

        21:45 Vikingur R. - Brondby

        22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana

        22:00 FK Partizan - Hibernian

        22:00 Rapid Wien - Dundee United

        22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa

        22:00 Larne FC - Santa Clara

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu