Bugünkü maçlar 8 Mayıs 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
8 Mayıs 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Kazanan takımlar, finale yükselecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bugünkü maçlar 8 Mayıs 2025 fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi detayları futbolseverler için derledik. Peki, bu akşam hangi takımın maçı var, saat kaçta?
8 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda finalistler belli olacak.
Yarı final rövanş maçlarında, Manchester United-Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt-Tottenham karşılaşmaları yapılacak.
Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.
MANCHESTER UNİTED VE TOTTENHAM AVANTAJLI KONUMDA
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
8 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)
22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)
Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur
16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor
16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu
16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu
20:00 Menemen FK - Van Spor FK
İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final
22:00 Bristol City - Sheffield United
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
17:00 İtalya - Fransa
20:00 İspanya - Polonya