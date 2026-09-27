Bugünkü maçlar listesi 27 Eylül 2026: Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?
27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 8 karşılaşma oynanırken Sırbistan-Hollanda, Norveç-Portekiz ve Almanya-Yunanistan maçları öne çıkıyor. Türkiye'nin ise bugün maçı bulunmuyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte 27 Eylül 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi…
27 Eylül Pazar günü futbol ve basketbolda yoğun bir maç programı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya-Azerbaycan karşılaşmasıyla başlayacak program, akşam saatlerinde Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler, Avusturya-Kosova ve Cebelitarık-Andorra maçlarıyla devam edecek. Günün kapanışında ise Almanya-Yunanistan, Norveç-Portekiz ve İsrail-İrlanda mücadeleleri oynanacak. Türkiye'de Nesine 2. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de karşılaşmalar futbolseverlerin takip edeceği maçlar arasında yer alıyor. İşte, 27 Eylül 2026 maç programı…
6 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
6 Eylül Pazar günü Süper Lig'de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa ile Amedspor ve Arca Çorum FK ile Eyüpspor saat 17.00'de sahaya çıkacak. Akşam seansında ise saat 20.00'de Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.
Günün öne çıkan Avrupa maçları arasında Everton-Manchester United, Valencia-Barcelona ve Hamburger SV-Mainz karşılaşmaları bulunuyor.
27 EYLÜL BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü 8 karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesi Litvanya ile Azerbaycan arasında saat 16.00'da başlayacak. Saat 19.00'da Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler, Avusturya-Kosova ve Cebelitarık-Andorra karşılaşmaları oynanacak.
Günün öne çıkan maçları ise saat 21.45'te başlayacak. Almanya-Yunanistan, Norveç-Portekiz ve İsrail-İrlanda mücadeleleri aynı saatte oynanacak.
27 EYLÜL ULUSLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri şöyle:
Sırbistan-Hollanda karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Almanya-Yunanistan ve Norveç-Portekiz maçları ise saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.
27 EYLÜL TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 27 Eylül Pazar günü oynayacağı bir karşılaşma bulunmuyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek.
Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
27 EYLÜL BASKETBOL MAÇLARI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün basketbol programı şu şekilde: