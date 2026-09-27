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        Haberler Bilgi Bugünkü maçlar listesi 27 Eylül 2026: Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar listesi 27 Eylül 2026: Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?

        27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 8 karşılaşma oynanırken Sırbistan-Hollanda, Norveç-Portekiz ve Almanya-Yunanistan maçları öne çıkıyor. Türkiye'nin ise bugün maçı bulunmuyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte 27 Eylül 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        27 Eylül Pazar günü futbol ve basketbolda yoğun bir maç programı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya-Azerbaycan karşılaşmasıyla başlayacak program, akşam saatlerinde Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler, Avusturya-Kosova ve Cebelitarık-Andorra maçlarıyla devam edecek. Günün kapanışında ise Almanya-Yunanistan, Norveç-Portekiz ve İsrail-İrlanda mücadeleleri oynanacak. Türkiye'de Nesine 2. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de karşılaşmalar futbolseverlerin takip edeceği maçlar arasında yer alıyor. İşte, 27 Eylül 2026 maç programı…

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        6 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        6 Eylül Pazar günü Süper Lig'de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa ile Amedspor ve Arca Çorum FK ile Eyüpspor saat 17.00'de sahaya çıkacak. Akşam seansında ise saat 20.00'de Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

        Günün öne çıkan Avrupa maçları arasında Everton-Manchester United, Valencia-Barcelona ve Hamburger SV-Mainz karşılaşmaları bulunuyor.

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        27 EYLÜL BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü 8 karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesi Litvanya ile Azerbaycan arasında saat 16.00'da başlayacak. Saat 19.00'da Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler, Avusturya-Kosova ve Cebelitarık-Andorra karşılaşmaları oynanacak.

        Günün öne çıkan maçları ise saat 21.45'te başlayacak. Almanya-Yunanistan, Norveç-Portekiz ve İsrail-İrlanda mücadeleleri aynı saatte oynanacak.

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        27 EYLÜL ULUSLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        UEFA Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

        • 16.00 | Litvanya - Azerbaycan
        • 19.00 | Sırbistan - Hollanda — A Spor
        • 19.00 | Danimarka - Galler
        • 19.00 | Avusturya - Kosova
        • 19.00 | Cebelitarık - Andorra
        • 21.45 | Almanya - Yunanistan — A Haber
        • 21.45 | Norveç - Portekiz — A Spor
        • 21.45 | İsrail - İrlanda

        Sırbistan-Hollanda karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Almanya-Yunanistan ve Norveç-Portekiz maçları ise saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.

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        27 EYLÜL TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?

        A Milli Futbol Takımı'nın 27 Eylül Pazar günü oynayacağı bir karşılaşma bulunmuyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek.

        Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        27 EYLÜL BASKETBOL MAÇLARI

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün basketbol programı şu şekilde:

        • 15.30 | Trabzonspor - Bursaspor Basketbol — beIN SPORTS 5
        • 18.00 | Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Tarfin — beIN SPORTS 5
        • 20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş — beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS 4K
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        27 EYLÜL 2. LİG MAÇLARI

        Nesine 2. Lig'de de 27 Eylül Pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Maçların saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

        • 16.00 | Karacabey Belediye Spor - MKE Ankaragücü — Tivibu Spor
        • 16.00 | Güzide Gebze Spor - Seza Çimento Elazığspor — Tivibu Spor 1
        • 19.00 | Sakaryaspor - Kütahyaspor — Tivibu Spor 1
        • 19.00 | Aliağa Futbol - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor — Tivibu Spor 2
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