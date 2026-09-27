Bugünkü maçlar listesi 27 Eylül 2026: Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?

27 Eylül Pazar günü futbol ve basketbolda yoğun bir maç programı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya-Azerbaycan karşılaşmasıyla başlayacak program, akşam saatlerinde Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler, Avusturya-Kosova ve Cebelitarık-Andorra maçlarıyla devam edecek. Günün kapanışında ise Almanya-Yunanistan, Norveç-Portekiz ve İsrail-İrlanda mücadeleleri oynanacak. Türkiye'de Nesine 2. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de karşılaşmalar futbolseverlerin takip edeceği maçlar arasında yer alıyor. İşte, 27 Eylül 2026 maç programı…