Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Yaşanan gelişme sonrası Bülent Arınç ismi gündem başlıkları arasında ilk sıralara yerleşti. Peki, Bülent Arınç kimdir? Bülent Arınç nereli ve kaç yaşında? Merak edenler için Bülent Arınç'ın biyografisini haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabı...

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir.

Aslen Manisalı olan Bülent Arınç Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.



20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu.



Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.



Son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare üyeliğine getirilen Arınç, 24 Kasım 2020'de bu görevinden istifa etti.

İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.