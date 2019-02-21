Bülent Emrah Parlak'tan film müjdesi!

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, 3 yaşındaki kızı Lisa ile birlikte güneşli havayı fırsat bilerek Bebek’te yürüyüşe çıktı. Yeni oyunu “Bülent Beyin Hikayesi”nin çok iyi gittiğini ve inanılmaz dönüşler aldığını söyleyen oyuncu, yaz ayı içinde bir sinema filmi çekeceğini sevenlerine müjdelemiş oldu