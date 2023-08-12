Bülent Ersoy 'Barbie' akımına son noktayı koydu Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan 'Barbie' akımına Bülent Ersoy da dâhil oldu. Ersoy, son konserine tepeden tırnağa kadar pembeler içinde çıktı

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı 'Barbie' filmi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Filmin yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada 'Barbie' akımı çığ gibi büyüdü. Pembe renkli kıyafetler, eşyalar ve makyajla kısa sürede akım haline gelirken Bülent Ersoy da dâhil oldu. Ersoy, son konserine tepeden tırnağa kadar pembeler içinde çıktı.

"BARBIE AKIMINI İLK UYGULAYAN BENİM"

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, 'Barbie' akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve 'Barbie' akımını ilk uygulayan bendenizim" dedi.