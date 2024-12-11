Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihannalı yanıt
Bülent Ersoy, katıldığı bir ödül töreninde giydiği yeşil kıyafetiyle, sosyal medyada gündem olmuştu. Gelen eleştirilerin ardından Ersoy; "Siz konuşuyorsunuz, benim fiyatım artıyor" dedi
Bülent Ersoy, katıldığı bir ödül töreni için özel bir kıyafet hazırlattı.
Bülent Ersoy'un tipik tarzını yansıtsa da kıyafeti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bülent Ersoy, 'Shrek' adlı animasyon filmindeki 'Prenses Fiona'ya benzetildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Bülent Ersoy'un kıyafetini, marula, lahanaya ve ıspanağa da benzetti.
"RIHANNA DA GİYDİ"
Bülent Ersoy, kıyafetiyle ilgili yapılan eleştiriler sonrası açıklama yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da daha önce benzer bir kıyafet giydiğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi: Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleriyle nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!
Dünya çapındaki modacılarla çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardösü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten. Çok güzel yaptım ooooohhhhh… Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar… Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuval da giysem, yine Bülent Ersoyum. Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar, ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz.
Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin!